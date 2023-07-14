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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Citigroup за II квартал увеличила размер российского риска на $0,5 млрд

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американская Citigroup во втором квартале увеличила размер риска на российские активы до $6,6 млрд с $6,1 млрд, говорится в презентации к отчетности группы.

Около половины российских активов группы ($3,3 млрд) приходится на средства, размещенные на депозите в Банке России, и дивиденды, удерживаемые в Национальном расчетном депозитарии (НРД).

Citi впервые со второго квартала 2022 года увеличила риски на Россию на $0,5 млрд. За счет сокращения кредитного портфеля, в том числе благодаря погашениям и продажам ссуд, удалось снизить риски на $0,6млрд, эффект от ослабления рубля составил еще $0,6 млрд. Одновременно Citi увеличила риски на $1,7 млрд из-за дивидендов, полученных группой в качестве депозитария.

Чистые инвестиции в российское подразделение Citi снизились до $1,1 млрд с $1,2 млрд в первом квартале 2023 г.

Чистая прибыль Citigroup в апреле-июне составила $2,92 млрд, или $1,33 в расчете на акцию, по сравнению с $4,55 млрд, или $2,19 на акцию, за аналогичный период 2022 года. Квартальная выручка банка понизилась на 1%, до $19,44 млрд.

Группа в мае заключила соглашение с банком "Уралсиб" о передаче ему портфеля кредитных карт. Ранее, в декабре прошлого года, "Уралсибу" был продан портфель потребительских кредитов с баланса российской "дочки". Сумму сделки и объем проданных кредитов стороны не раскрывали.

Ситибанк по итогам первого полугодия 2023 года занял 20-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

Citigroup НРД Ситибанк Уралсиб Банк России США
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