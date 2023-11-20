VEON повысил прогноз по росту годовой выручки в нацвалютах до 18-20%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON повысил прогноз по выручке на 2023 год и ожидает роста показателя в нацвалютах на 18-20%, говорится в его пресс-релизе.

До этого компания прогнозировала увеличение выручки в диапазоне 16-19% по отношению к 2022 году.

Что касается EBITDA, то рост показателя ожидается на уровне 18-20% при условии "нормализации внеплановых единоразовых списаний" на уровне штаб-квартиры и деятельности в Пакистане в 2022 и 2023 гг.

Ранее VEON прогнозировал рост EBITDA в 2023 году на 10-14% в нацвалютах.

При этом компания понизила прогноз по соотношению капзатрат к выручке (Capex Intensity) с 18-20% до 16-18%.

В 2022 году органическая выручка VEON выросла на 14% - до $3,76 млрд, EBITDA составила $1,74 млрд, увеличившись год к году на 12,6%.