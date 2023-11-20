Выручка VEON в III квартале выросла на 6,1%, EBITDA - на 17%
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2023 года выручка телекоммуникационного холдинга VEON увеличилась на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $945 млн, говорится в отчетности компании.
Сервисная выручка в отчетном периоде составила $913 млн, продемонстрировав рост на 6,9%.
EBITDA повысилась на 17%, до $444 млн. Маржинальность показателя составила 47% против 42,7% годом ранее.
В нацвалютах эти показатели также увеличились: выручка - на 19,3%, EBITDA - на 30,6%.
Рост показателей обусловлен "продолжающейся реализацией стратегии" холдинга, отмечается в отчетности.
На 30 сентября остаток денежных средств и их эквивалентов составляет $2,2 млрд.
В отчетном периоде холдинг вновь не стал раскрывать показатели чистой прибыли и свободного денежного потока. Капитальные затраты составили $131 млн, снизившись год к году почти на 30%.
Чистый долг VEON на 30 сентября 2023 года равнялся $2,13 млрд против $8,2 млрд годом ранее.
Общее число абонентов VEON снизилось за год на 0,7%, до 156,1 млн. Среди них 91,8 млн - пользователи связи 4G.
Выручка активов VEON в III квартале 2023 г., млн долларов США:
|III квартал 2023
|III квартал 2022
|Изменение, %
|Украина
|238
|219
|8,6%
|Пакистан
|279
|289
|(3,5%)
|Казахстан
|204
|166
|23,5%
|Бангладеш
|146
|144
|1,6%
|Узбекистан
|65
|61
|6,3%
|Киргизия
|15
|13
|9%
EBITDA активов VEON в III квартале 2023 г., млн долларов США:
|III квартал 2023
|III квартал 2022
|Изменение, %
|Украина
|152
|126
|20,4%
|Пакистан
|124
|120
|3,3%
|Казахстан
|118
|85
|39,4%
|Бангладеш
|56
|53
|4,8%
|Узбекистан
|23
|28
|(16,5%)
|Киргизия
|6
|5
|16%