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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Выручка VEON в III квартале выросла на 6,1%, EBITDA - на 17%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2023 года выручка телекоммуникационного холдинга VEON увеличилась на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $945 млн, говорится в отчетности компании.

Сервисная выручка в отчетном периоде составила $913 млн, продемонстрировав рост на 6,9%.

EBITDA повысилась на 17%, до $444 млн. Маржинальность показателя составила 47% против 42,7% годом ранее.

В нацвалютах эти показатели также увеличились: выручка - на 19,3%, EBITDA - на 30,6%.

Рост показателей обусловлен "продолжающейся реализацией стратегии" холдинга, отмечается в отчетности.

На 30 сентября остаток денежных средств и их эквивалентов составляет $2,2 млрд.

В отчетном периоде холдинг вновь не стал раскрывать показатели чистой прибыли и свободного денежного потока. Капитальные затраты составили $131 млн, снизившись год к году почти на 30%.

Чистый долг VEON на 30 сентября 2023 года равнялся $2,13 млрд против $8,2 млрд годом ранее.

Общее число абонентов VEON снизилось за год на 0,7%, до 156,1 млн. Среди них 91,8 млн - пользователи связи 4G.

Выручка активов VEON в III квартале 2023 г., млн долларов США:

III квартал 2023 III квартал 2022 Изменение, %
Украина 238 219 8,6%
Пакистан 279 289 (3,5%)
Казахстан 204 166 23,5%
Бангладеш 146 144 1,6%
Узбекистан 65 61 6,3%
Киргизия 15 13 9%

EBITDA активов VEON в III квартале 2023 г., млн долларов США:

III квартал 2023 III квартал 2022 Изменение, %
Украина 152 126 20,4%
Пакистан 124 120 3,3%
Казахстан 118 85 39,4%
Бангладеш 56 53 4,8%
Узбекистан 23 28 (16,5%)
Киргизия 6 5 16%

VEON
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