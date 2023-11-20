Выручка VEON в III квартале выросла на 6,1%, EBITDA - на 17%

EBITDA повысилась на 17%, до $444 млн. Маржинальность показателя составила 47% против 42,7% годом ранее.

В нацвалютах эти показатели также увеличились: выручка - на 19,3%, EBITDA - на 30,6%.

Рост показателей обусловлен "продолжающейся реализацией стратегии" холдинга, отмечается в отчетности.

На 30 сентября остаток денежных средств и их эквивалентов составляет $2,2 млрд.

В отчетном периоде холдинг вновь не стал раскрывать показатели чистой прибыли и свободного денежного потока. Капитальные затраты составили $131 млн, снизившись год к году почти на 30%.

Чистый долг VEON на 30 сентября 2023 года равнялся $2,13 млрд против $8,2 млрд годом ранее.

Общее число абонентов VEON снизилось за год на 0,7%, до 156,1 млн. Среди них 91,8 млн - пользователи связи 4G.

Выручка активов VEON в III квартале 2023 г., млн долларов США:

III квартал 2023 III квартал 2022 Изменение, % Украина 238 219 8,6% Пакистан 279 289 (3,5%) Казахстан 204 166 23,5% Бангладеш 146 144 1,6% Узбекистан 65 61 6,3% Киргизия 15 13 9%

EBITDA активов VEON в III квартале 2023 г., млн долларов США: