Акционеры "ЕвроТранса" утвердили промежуточные дивиденды в 8,88 рубля на акцию

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ЕвроТранс" на внеочередном собрании 20 ноября утвердили дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 8,88 рубля на акцию, сообщила компания.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 10 декабря.

Уставный капитал "ЕвроТранса" разделен на 106 млн обыкновенных акций. Таким образом, компания направит 941,28 млн рублей на выплату первых дивидендов после IPO.

Выручка "ЕвроТранса" по РСБУ в январе-сентябре 2023 года составила 68,5 млрд рублей, что почти в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года; чистая прибыль выросла на 33,8%, до 2,51 млрд рублей. Отчетность по МСФО за девять месяцев не раскрывалась.

Торги акциями компании стартовали на "Московской бирже" 21 ноября. В рамках IPO "ЕвроТранс" привлек 13,5 млрд рублей, цена составила 250 рублей за бумагу. Акции "ЕвроТранса" включены в котировальный список первого уровня, торговый код - EUTR.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат 54 автозаправочных комплекса "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Акционеры "ЕвроТранса": Игорь Мартышов (65%), Николай Дорошенко (15%), Сергей Алексеенков (15%) и Олег Алексеенков (5%).

По итогам 2022 года выручка топливной группы составила 61,9 млрд рублей, что на 26,5% выше показателя 2021 года, EBITDA выросла в два раза - до 6,5 млрд рублей, чистая прибыль - в три раза, до 1,7 млрд рублей. Ранее компания прогнозировала, что ее выручка к 2025 году увеличится до 85,7 млрд рублей, а показатель чистый долг/EBITDA составит 1,3х.