В ЦБ допустили точечные изменения региональных коэффициентов в ОСАГО

Изменять границы базового тарифного коридора регулятор пока не планирует

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Банк России не видит необходимости изменения границ базового тарифного коридора в ОСАГО в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" глава департамента ЦБ Илья Смирнов, но он назвал возможными точечные изменения региональных коэффициентов в ОСАГО.

Также Смирнов сказал, что регулятор поддержал идею запуска краткосрочных полисов ОСАГО весной следующего года.

"Если говорить о ближайших перспективах изменения тарифного коридора в ОСАГО, то я не вижу в моменте необходимости его расширения. Во всяком случае в нынешних условиях. Вместе с тем точечные тарифные калибровки в ОСАГО, конечно, могут быть. Например, по некоторым видам транспорта с высокой убыточностью или по регионам, где может назреть необходимость скорректировать территориальные коэффициенты. Причем "скорректировать" - не обязательно "повысить". Коэффициенты могут быть и снижены, что, в свою очередь, при прочих равных удешевит полис ОСАГО для автовладельцев в этих регионах", - объяснил глава департамента ЦБ.

"Что касается краткосрочных полисов ОСАГО, то мы поддержали эту идею, теперь нужно посмотреть, как эти полисы будут работать. Пока сложно прогнозировать, насколько продукт будет востребован, но надеемся, спрос сформируется", - дополнил он.

По закону об ОСАГО, ценообразование в этом обязательном виде страхования определяет Банк России.

В 2023 году были приняты поправки в закон об ОСАГО, по которым в России вводятся короткие полисы со сроком действия от 1 дня до 3 месяцев, цены по таким полисам определяют сами страховщики при условии, что верхняя ценовая граница не может превышать стоимость годового полиса ОСАГО.

"Короткие" полисы ОСАГО появятся со 2 марта 2024 года, на подготовку автостраховщикам законодатель отвел 7 месяцев с момента принятия изменений в закон об "автогражданке".

Как уточнили в ЦБ ранее, "при расчете цены годового полиса ОСАГО страховщики обязаны будут использовать понижающий коэффициент срока действия договора. Его конкретную величину страховые компании вправе устанавливать в зависимости от особенностей ситуации, для которой оформляется краткосрочный полис, а также характеристики водителя".