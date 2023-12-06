Инвестиции в сельское хозяйство РФ за 9 месяцев снизились на 4%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиции в сельское хозяйство РФ за 9 месяцев 2023 года снизились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в декабрьском докладе Банка России "Региональная экономика".

Сальдированный финансовый результат в сельском хозяйстве за январь-сентябрь снизился на 16%.

Эти показатели включают результаты по сельскому и лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству.

"Основным фактором стал недостаток собственных средств, в том числе из-за снижения цен на отдельных товарных рынках", - поясняется в документе.

Сославшись на информацию крупного машиностроительного предприятия юга, авторы доклада сообщили, что из-за снижения цен на зерно и рентабельности продаж аграрии сократили капитальные вложения в сельхозтехнику. Некоторые предприятия сообщали, что их инвестиционную активность сдерживали жесткие ценовые и неценовые условия кредитования, а также недостатки лимитов по льготным программам.

"Крупный агрохолдинг в Мордовии приостановил реализацию инвестиционного проекта из-за ужесточения ценовых условий по кредиту. Предприятие планирует реализовывать данный проект позднее за счет собственных средств, - говорится в документе. - Фермерское хозяйство в Волгоградской области перенесло срок реализации проекта по строительству картофелехранилища из-за задержки предоставления льготного кредита".

В то же время компании, получившие доступ к льготному кредитованию, отмечают значимость мер господдержки для сохранения инвестиционной активности. В частности, благодаря привлечению льготного финансирования и субсидий предприятия Дагестана и Краснодарского края заложили новые ореховые и фруктовые плантации.