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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы замерли после трех недель снижения

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин и дизельное топливо в столице не изменились по итогам прошедшей недели, тем самым остановилось падение, продолжавшееся на протяжении трех недель до этого, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, средневзвешенная стоимость Аи-92 сохранилась на уровне 50,46 руб./л, Аи-95 - 55,95 руб./л, дизтоплива - 61,89 руб./л.

При этом на АЗС под брендом Teboil стоимость 92-го бензина на прошедшей неделе снизилась на 3 коп., до 50,37 руб./л, 95-го - на 10 коп., до 56,07 руб./л.

Таким образом, остановилось снижение цен на столичных АЗС, которое продолжалось три недели. За этот период средняя стоимость дизтоплива снизилась на 49 копеек, 92-го бензина - на 50 копеек, 95-го - на 57 копеек. Наибольшее снижение было зафиксировано в начале октября: тогда цены на АЗС Москвы упали сразу на 30 коп, отреагировав тем самым на введение Россией 21 сентября временного запрета на экспорт дизельного топлива и бензина. В последующие недели снижение составляло уже 8-10 копеек.

Ранее по итогам одного из совещаний в начале октября у вице-премьера РФ Александра Новака вертикально-интегрированным нефтяным компаниям было рекомендовано обеспечить удержание цен на АЗС на уровне 21 сентября 2023 года.

Москва Московская топливная ассоциация
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