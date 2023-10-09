Розничные цены на бензин и дизтопливо в Москве снижаются вторую неделю подряд

На динамику повлияли, прежде всего, независимые сети АЗС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Розничные цены на автомобильное топливо в Москве продолжают снижаться вторую неделю подряд, на динамику повлияли, прежде всего, независимые сети АЗС, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Средневзвешенная цена на дизельное топливо в столице за неделю уменьшилась на 8 коп., до 61,99 руб./л. Наибольшее снижение наблюдается на заправках "НефтьМагистрали" - на 1 руб., до 64,79 руб./л. Другая независимая сеть - "Транс-АЗС" - понизила цену дизтоплива на 10 коп., до 63,96 руб./л. Также стоимость ДТ уменьшилась на заправках "Газпром нефти" - на 15 коп., до 62,01 руб./л.

Средневзвешенная цена Аи-92 на столичных заправках уменьшилась на 13 коп., до 50,55 руб./л, Аи-95 - на 12 коп., 56,04 руб./л. Драйвером также выступили независимые АЗС. Так, "НефтьМагистраль" снизила цены на 2 руб., до 52,91 руб./л и 57,92 руб./л соответственно; "Транс-АЗС" - на 21 коп. и 6 коп. соответственно, до 51,42 руб./л и 57,49 руб./л соответственно. Кроме того, стоимость бензина снизилась на заправках Teboil, где Аи-92 и Аи-95 подешевел на 4 коп., до 51,06 руб./л и 56,67 руб./л соответственно.

Как сообщалось, на позапрошлой неделе розничные на бензин и дизтопливо в Москве снизились впервые за долгое время - в среднем сразу на 30 коп. Снижение стоимости моторного топлива в рознице стало реакцией на падение биржевых цен на него в результате введения Россией 21 сентября временного запрета на экспорт дизельного топлива и бензина. Кардинальная мера была вызвана длительным ростом цен на данные нефтепродукты в опте, что привело к повышению их стоимости на заправках.

Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено обеспечить постоянный контроль за ценами на российских АЗС, особенно на независимых.

В пятницу правительство РФ объявило о новых мерах для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. В их числе - снятие ограничений на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ДТ.

Для предотвращения возможного "серого" экспорта после снятия действующих ограничений введена заградительная пошлина на нефтепродукты - 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи.

Кроме того, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. Также скорректированы требования к нефтяным компаниям по продаже ДТ и бензина пятого класса на биржевых торгах. Нормативы реализации бензина увеличены с 13% до 15% от производства, ДТ - с 9,5% до 12,5%.