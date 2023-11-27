Апелляция оставила в силе возврат в пользу РФ 96,9% акций "Метафракс Кемикалс"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы АО "Метахолдинг" на решение Арбитражного суда Пермского края, по которому 96,9% акций АО "Метафракс Кемикалс" перешли в пользу РФ, сообщается в картотеке арбитражных дел.

В августе 2023 года Генпрокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском о признании незаконными итогов приватизации "Метафракс Кемикалс" и истребовании в пользу РФ акций компании, принадлежащих "Метахолдингу" (95,9% уставного капитала), Тольяттихимбанку (0,7%) и "Метафракс Трейдингу" (0,3%). Позднее суд выделил в отдельное производство требования в отношении пакета Тольяттихимбанка, так как этот пакет был перепродан ООО "ЦЭО "Восток".

В результате судебных разбирательств в сентябре текущего года суд полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры. Не согласившись с решением суда, в октябре текущего года "Метахолдинг" попытался оспорить его в апелляционном порядке, однако сделать этого не удалось.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в сообщении.

"Метафракс групп" – один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным компании, химический дивизион группы включает, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия.

"Метафракс Кемикалс" по итогам 2022 года сократил выручку по РСБУ на 15% относительно уровня 2021 года, до 27 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 22,6% и составила 10,6 млрд рублей.