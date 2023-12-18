"Южуралзолото" утвердило план повышения капитализации

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров группы компаний "Южуралзолото" (ЮГК) утвердил план по увеличению рыночной капитализации.

Как сообщила ЮГК, основные элементы плана - обеспечение роста производства золота за счет сибирской группы месторождений, активная работа с инвестиционным сообществом и стабильная дивидендная политика. Как сообщалось ранее, в планах ЮГК начать выплачивать акционерам в виде дивидендов не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Также, сообщила ЮГК, в планах включение акций компании в несколько индексов "Московской биржи", что позволит привлечь в капитал средства институциональных инвесторов, которые ориентируются на биржевые индексы, и средства индексных фондов.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, входит в топ-10. Группа ведет добычу в России в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Основным акционером компании является Константин Струков, free float составляет около 6%.