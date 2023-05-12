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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Pernod Ricard прекратила экспорт алкоголя в РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Французский концерн Pernod Ricard прекратил экспорт алкоголя в РФ.

"Pernod Ricard может подтвердить, что она прекратила весь экспорт своих международных брендов в Россию в конце апреля 2023 года", - говорится в сообщении компании.

Компании потребуется несколько месяцев, чтобы прекратить продажи в РФ.

Как сообщалось, в апреле прекратила поставки в РФ и входящая в концерн шведская Absolut. Ранее она заявляла о том, что частично возобновит экспорт своей продукции на российский рынок. Это вызвало негативную реакцию в Швеции, после чего последовало решение о прекращении поставок.

Согласно отчетности российской "дочки" Pernod Ricard - АО "П.Р.Русь", выручка компании в 2022 году снизилась до 19,2 млрд рублей с 27,5 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - до 2 млрд рублей с 2,1 млрд рублей соответственно.

В портфеле компании - виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet и др.

Pernod Ricard
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