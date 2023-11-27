Продажи новостроек в США в октябре снизились на 5,6%, хуже прогнозов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В США в октябре 2023 года продажи новых домов снизились на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 679 тысяч в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в сентябре года было реализовано 719 тысяч домов, а не 759 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в октябре до 723 тысяч с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics.

Продажи новостроек в Штатах в октябре были на 17,7% выше, чем годом ранее (577 тысяч).

Медианная цена нового дома в США в октябре составила $409,3 тысячи против $496,8 тысячи годом ранее.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец октября составляло 439 тысяч по сравнению с 433 тысячами месяцем ранее. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 7,8 месяца против 7,2 месяца в сентябре. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.