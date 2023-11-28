В ЦБ назвали близкой к преступлению историю с псевдобанкротством "СПБ биржи"

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация с подачей в суд заявления о банкротстве ПАО "СПБ биржа", которое сама торговая площадка назвала подложным, требует расследования правоохранительных органов и Банка России, выглядит как попытка манипулирования рынком, заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"То, что мы вчера увидели, - это я даже не знаю, как назвать. Это не злоупотребление правом, а близко куда-то к преступлению. Мне кажется, правоохрана должна разобраться, что произошло. Естественно, биржа не подавала никаких заявлений (о банкротстве - ИФ), но кто-то это сделал", - сказал Мамута журналистам в кулуарах конференции Банка России "Фокус на клиента".

Пока жалобы инвесторов в связи с этой ситуацией, спровоцировавшей резкие скачки котировок акций биржи, в ЦБ не поступали, отметил он. "Но я не удивлюсь, если они поступят", - продолжил Мамута.

"Если смотреть на это с точки зрения рынка, то было очевидно манипулирование ценой. Я не могу об этом утверждать как о факте, факт манипулирования всегда отдельно доказывается. Возможно, но маловероятно, имела место случайность, которая таким образом реализовалась, звезды так легли. Но выглядит это так, что рынок очень сильно упал, потом быстро отрос, и кто-то мог на этом заработать", - добавил он.

ЦБ, по словам Мамуты, считает это "совершенно недопустимым кейсом".

"Должна и правоохрана поработать, и наши коллеги, кто занимается расследованием случаев, связанных с манипулированием рынком, обязательно этим займутся. Если будут обращения, будем их рассматривать и в силу того, что мы видим, в силу закона отвечать и помогать", - пообещал он.

Отвечая на вопрос, сколько потребуется времени на анализ ситуации, Мамута ответил: "Сколько нужно. Не готов давать прогноз. Расследование такого рода преступлений, ну или подозрений на имеющее место преступление, занимает достаточно много времени для того, чтобы точно сделать вывод, что произошло".

В конце прошлой недели в картотеке арбитражных дел появилась информация о заявлении о банкротстве к "СПБ бирже", датированном 24 ноября, без каких-либо деталей (в том числе отсутствовали данные о кредиторе).

"СПБ биржа" заявила, что не подавала документы на банкротство и обладает устойчивым финансовым состоянием.

Арбитражный суд Москвы, рассмотрев заявление, решил его вернуть в связи с тем, что "заявителем не соблюден досудебный порядок".

"СПБ биржа" заявила, что планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования этого инцидента.

Банк России в понедельник сообщил, что проанализирует ситуацию вокруг иска о банкротстве "СПБ биржи" и действия участников рынка с ее акциями.