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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

ЦБ обусловил возврат инфляции к цели к концу 2024 г. жесткой ДКП на несколько кварталов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Возврат инфляции к цели ЦБ РФ - вблизи 4% - к концу 2024 года потребует поддержания жесткой денежно-кредитной политики на протяжении нескольких кварталов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовой политике, по бюджету и налогам и по экономической политике.

Она также подтвердила сигнал на декабрьское заседание совета директоров ЦБ по ДКП, отметив, что решение будет зависеть от поступающих данных по инфляции и динамике кредитования на фоне уже предпринятых ранее регулятором шагов.

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ЦБ РФ Банк России Эльвира Набиуллина
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