"Соллерс" выплатит в рамках windfall tax порядка 150 млн руб.

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Выплата ПАО "Соллерс" по налогу на сверхприбыль (windfall tax) планируется на уровне примерно 150 млн рублей, сообщил журналистам совладелец и гендиректор группы Николай Соболев в понедельник.

"Это будет 150 млн рублей, порядок такой. Сейчас финализируем расчеты", - сказал Соболев, отвечая на вопрос о размере планируемой выплаты.

Таким образом, "Соллерс" стал первой компанией из сектора автопроизводителей, обозначившей сумму планируемой выплаты в рамках этого налога.

Президент Владимир Путин ранее подписал закон о введении в РФ налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax). Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

К плательщикам налога отнесены российские компании, а также иностранные, которые ведут деятельность в РФ через представительство, при этом иностранные организации, признанные налоговыми резидентами РФ, приравниваются к российским.