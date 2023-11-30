"СПБ биржа" рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов

Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" рассчитывает получить разрешение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на вывод клиентских активов и намерена вернуть их в полном объеме, сообщил генеральный директор "СПБ биржи" Евгений Сердюков.

"Мы работаем с командой международных юристов - специалистов по санкциям. Вместе с ними мы разрабатываем несколько сценариев разблокировки клиентских активов. Нашей основной стратегией является взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC). Мы рассчитываем согласовать процедуру и получить разрешение OFAC на вывод активов", - сказал он в своем видеообращении, опубликованном биржей.

"Мы намерены вернуть активы в полном объеме", - отметил Сердюков.

Ранее "СПБ биржа" оценила объем не подпавшей под ограничения иностранной валюты в 5,9 млрд рублей, что составляет 31,05% общей суммы клиентских денежных средств. По оставшейся части иностранной валюты и ценных бумаг зарубежные контрагенты сейчас не обрабатывают поручения от компаний, входящих в расчетно-клиринговую инфраструктуру "СПБ биржи", на заключение сделок.

Биржа сообщала, что международные юридические консультанты до 4 декабря должны передать свое заключение по нескольким сценариям действий для разблокировки активов.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внес "СПБ биржу" в санкционный список. После этого торги иностранными бумагами на ней были приостановлены. Также OFAC выпустил лицензию на сворачивание операций с "СПБ биржей" в срок до 31 января 2024 года.