"СПБ биржа" оценила объем не попавшей под санкции валюты клиентов в 6 млрд рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" определила объем не попавшей под ограничения иностранной валюты и согласовала с брокерами механизм ее распределения среди участников торгов, сообщила торговая площадка.

Клиентам расчетно-клиринговой инфраструктуры "СПБ биржи" доступны средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге, объем которых эквивалентен 5,9 млрд рублей по курсу Банка России на 27 ноября 2023 года. Это составляет 31,05% общей суммы клиентских денежных средств.

"СПБ биржа" распределила эти средства среди участников торгов пропорционально тому объему и виду иностранных валют, которые находятся на клиринговых счетах участников торгов.

"Далее каждый участник торгов самостоятельно определит порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов и сроки доступа клиентов к ним. Эти денежные средства клиенты участников торгов смогут выводить только в рублях, поскольку "СПБ бирже" в настоящее время недоступны расчеты в иностранных валютах", - отмечается в сообщении.

По оставшейся части иностранной валюты и ценных бумаг зарубежные контрагенты сейчас не обрабатывают поручения от компаний, входящих в расчетно-клиринговую инфраструктуру "СПБ биржи", на заключение сделок. "В связи с этим "СПБ биржа" не имеет возможности проводить расчеты по указанным активам и с 28 ноября временно переведёт их на неторговые разделы", - добавили на бирже.

В отношении части позиций инвесторов по иностранным ценным бумагам, переносимых участниками торгов с помощью сделок репо, принято решение закрывать такие встречные позиции сделками купли-продажи.

Биржа отмечает, что иностранные контрагенты продолжают проводить комплаенс-процедуры, до завершения этого процесса они остановили расчетные операции с ней, в том числе, по лицензии OFAC.

Международные юридические консультанты "СПБ биржи" до 4 декабря должны передать свое заключение по нескольким сценариям действий для разблокировки активов.

"СПБ биржа" 2 ноября попала под блокирующие санкции Минфина США. После этого торги иностранными бумагами на ней были остановлены. OFAC выпустил лицензию на сворачивание операций с "СПБ биржей" в срок до 31 января 2024 года.