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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Eesti Gaas с нового года снизит цену на газ для населения еще на 15%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Eesti Gaas, управляющая газораспределительной сетью Эстонии, с января 2024 года снижает цену на газ в рамках гибкого пакета для домашних потребителей примерно на 15% - до 0,6 евро за кубометр (с учетом налога с оборота), сообщила пресс-служба компании.

"Прогнозы и риски не реализовались, поэтому цена на газ на мировом рынке вернулась к осеннему уровню. Хранилища в Европе заполнены и безопасность поставок гарантирована (. . .) Текущая цена в разы ниже, чем год назад, прогнозы на предстоящую зиму пока не предполагают роста цен", - отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

Раньше природный газ поступал в Эстонию в основном по трубопроводу из России, но почти полтора года это направление закрыто и "произошел полномасштабный разворот на запад": природный газ теперь доставляют в сжиженном виде на терминалы в Инкоо в Финляндии и в Клайпеде в Литве. В этом году Eesti Gaas более чем утроила поставки СПГ - вместо прошлогодних 5 судов доставляет в регион уже 18-ю партию за год, отмечает предприятие.

Один танкер с СПГ покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.

Ранее Eesti Gaas существенно снижала цену на газ в рамках гибкого пакета для домохозяйств в декабре 2022 года (на 40%, до 1,75 евро за кубометр), в феврале текущего года (до 0,84 евро), в мае (до 0,69 евро).

Компания поставляет клиентам природный газ по трубопроводам, а также в виде сжатого и сжиженного газа. Предприятие развивает солнечную генерацию и производство биометана.

Eesti Gaas работает также в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger.

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