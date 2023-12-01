Тинькофф банк разместил локальные облигации на $288,65 млн

Банк заместил почти половину второго выпуска "вечных" евробондов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Тинькофф банк разместил бессрочные замещающие облигации на $288,65 млн, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 48,1%. Первоначальный объем выпуска "вечных" евробондов Тинькофф банка, размещенных в 2021 году, составлял $600 млн. Таким образом, банк заместил почти половину находившихся в обращении евробондов этого выпуска. Ставка купона по нему составляет 6%.

Все выплаты по новым облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. Банк сообщал, что условия выпуска предусматривают возможность досрочного погашения по решению эмитента.

Ранее на этой неделе Тинькофф банк завершил размещение еще одного выпуска бессрочных облигаций - его параметры соответствует выпуску "вечных" евробондов банка, размещенных в 2017 году, коэффициент замещения этого выпуска еврооблигаций также составил почти 50%.

Из опубликованных кредитной организацией условий обмена следовало, что оплатить локальные облигации при их размещении можно было еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение еврооблигаций (последний вариант был доступен для держателей, чьи евробонды хранятся в НРД).

Аналитики телеграм-канала "PRO облигации" отмечали, что в отличие от евробондов, новые локальные облигации Тинькофф банка не имеют dividend/repurchase stopper - это условие, по которому банк, если он не выплачивает купоны по субординированным евробондам, не имеет права платить дивиденды и выкупать эти бумаги с рынка. В остальном замещающий выпуск повторяет основные параметры выпуска еврооблигаций: колл-опцион через каждые 5 лет (ближайший приходится на 20 декабря 2026 года), возможность досрочного погашения по цене 100% номинала плюс НКД по налоговым причинам, а также если заем перестанет удовлетворять критериям ЦБ РФ для включения в капитал, списание при снижении норматива H1 ниже 5,125% и в случае введения внешней администрации.

Оба выпуска евробондов Тинькофф банка - субординированные, они были включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Купоны по обоим выпускам еврооблигаций выплачиваются ежеквартально. В марте этого года Тинькофф банк воспользовался правом приостановить выплату купонов по "вечным" евробондам - условия таких инструментов позволяют банкам это делать по собственному усмотрению.

На заседании 11 сентября совет директоров банка одобрил выпуск локальных облигаций. Вскоре эмитент сообщил о выплате сентябрьских купонов по обоим выпускам "вечных" евробондов держателям, права которых учитываются российскими депозитариями.

Тинькофф банк - первый банк, выпустивший замещающие облигации на суборд.

До последнего времени российские банки замещающие облигации не размещали, в том числе из-за регуляторных проблем, связанных с замещением субординированных инструментов, которые они включают в капитал.

В июле Госдума приняла закон, который должен был облегчить банкам замещение субординированных еврооблигаций локальными долговыми инструментами. В частности, он предполагает, что допускается размещение замещающих облигаций, являющихся ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в пользу держателей евробондов, которые квалифицированными инвесторами не являются.

Кроме того, в конце июля Банк России сообщил, что новое указание регулятора, корректирующее методику определения капитала кредитных организаций, не помешает российским банкам замещать валютные субординированные еврооблигации. "Запрет на включение в капитал новых субординированных инструментов в валюте не планируется распространять на валютные облигации, замещающие уже учтенные в составе капитала субординированные еврооблигации", - пояснили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.