Тинькофф банк заместил около половины выпуска "вечных" евробондов

Фото: "Интерфакс"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Тинькофф банк разместил бессрочные замещающие облигации на $146,2 млн, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 48,74%. Первоначальный объем выпуска "вечных" евробондов Тинькофф банка, размещенных в 2017 году, составлял $300 млн. Таким образом, банк заместил почти половину находившихся в обращении евробондов этого выпуска. Сейчас ставка купона по нему составляет 11,992%.

Все выплаты по новым облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. Ранее банк сообщал, что условия выпуска предусматривают возможность досрочного погашения по решению эмитента.

Тинькофф банк также проводит замещение и второго своего выпуска "вечных" евробондов, завершить его планируется 30 ноября.

Оба выпуска евробондов Тинькофф банка – субординированные, они были включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Купоны по обоим выпускам еврооблигаций выплачиваются ежеквартально. В марте этого года Тинькофф банк воспользовался правом приостановить выплату купонов по "вечным" евробондам – условия таких инструментов позволяют банкам это делать по собственному усмотрению.

На заседании 11 сентября совет директоров банка одобрил выпуск локальных облигаций. Вскоре эмитент сообщил о выплате сентябрьских купонов по обоим выпускам "вечных" евробондов держателям, права которых учитываются российскими депозитариями.

Тинькофф банк – первый банк, выпустивший замещающие облигации на суборд.

До последнего времени российские банки замещающие облигации не размещали, в том числе из-за регуляторных проблем, связанных с замещением субординированных инструментов, которые они включают в капитал.

В июле Госдума приняла закон, который должен был облегчить банкам замещение субординированных еврооблигаций локальными долговыми инструментами. В частности, он предполагает, что допускается размещение замещающих облигаций, являющихся ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в пользу держателей евробондов, которые квалифицированными инвесторами не являются.

Кроме того, в конце июля ЦБ сообщил, что новое указание регулятора, корректирующее методику определения капитала кредитных организаций, не помешает российским банкам замещать валютные субординированные еврооблигации. "Запрет на включение в капитал новых субординированных инструментов в валюте не планируется распространять на валютные облигации, замещающие уже учтенные в составе капитала субординированные еврооблигации", - пояснили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.