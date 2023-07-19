Принят закон о праве неквалов получить замещающие суборды банков

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий неквалифицированным инвесторам, которым сейчас принадлежат субординированные еврооблигации российских банков, получить взамен их замещающие инструменты, при этом номинал может не совпадать с изначальным.

Соответствующая норма появилась в виде поправки, которую внес глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в законопроект (№198584-8), принятый в первом чтении в минувшем декабре (его базовая тема – эксперимент по внедрению партнерского финансирования, так называемого исламского банкинга, в ряде регионов РФ).

Принятый закон допускает размещение замещающих облигаций, являющихся ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в пользу держателей евробондов, которые квалифицированными инвесторами не являются. Также предлагается не распространять на замещающие облигации действие закона "О банках и банковской деятельности" в части требований к размеру номинальной стоимости одной субординированной облигации.

Поправки вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Сейчас, согласно закону, номинал одной облигации субординированного облигационного займа не может быть менее 10 млн рублей. При этом закон, регулирующий выпуск замещающих бондов, предполагает, что номинал евробондов и новых локальных бумаг, на которые производится обмен, должен совпадать.

Принятые поправки должны облегчить банкам замещение субординированных еврооблигаций локальными долговыми инструментами. Субординированные евробонды – бессрочные или с фиксированным сроком погашения – есть у ВТБ, Альфа-банка, Совкомбанка, Тинькофф банка и Московского кредитного банка . Они учитываются в составе источников капитала кредитных организаций.

Банки ранее отмечали, что готовы рассматривать варианты замещения субордов, если будут разрешены регуляторные вопросы по таким инструментам.

В пресс-службе ЦБ сообщали, что регулятор ведет работу над изменениями, которые позволят банкам учитывать замещающие облигации в капитале. При этом вопрос включения в капитал облигаций, которые принадлежат неквалифицированным инвесторам, в ЦБ назвали "дискуссионным".