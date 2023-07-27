Банки смогут включать в капитал облигации, замещающие субординированные евробонды в валюте

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Новое указание ЦБ РФ, корректирующее методику определения капитала кредитных организаций, не помешает российским банкам замещать валютные субординированные еврооблигации, следует из комментария регулятора.

Согласно указанию ЦБ от 10 апреля, опубликованному на этой неделе после регистрации в Минюсте, новые субординированные облигации в валюте не могут включаться в капитал банков. Аналитики "Ренессанс Капитала" отмечали в своем обзоре, что без дополнительных разъяснений эта норма может сформировать неопределенность в вопросе выпуска замещающих облигаций на валютные суборды банков.

"Запрет на включение в капитал новых субординированных инструментов в валюте не планируется распространять на валютные облигации, замещающие уже учтенные в составе капитала субординированные еврооблигации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ в ответ на вопрос о влиянии нового регулирования на потенциальное размещение банками замещающих бондов на валютные суборды (по закону параметры замещающих облигаций должны соответствовать параметрам замещаемых евробондов, в том числе и в части валюты номинала - ИФ).

Субординированные евробонды – бессрочные или с фиксированным сроком погашения – есть у ВТБ, Альфа-банка, Совкомбанка, Тинькофф банка и Московского кредитного банка. Они учитываются в составе источников капитала кредитных организаций.