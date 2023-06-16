"Промышленно-металлургический холдинг" стал основным претендентом на уральские активы НЛМК

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ) является основным претендентом на покупку уральских активов группы НЛМК, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

О том, что "Новолипецкий металлургический комбинат" вернулся к планам продажи заводов на Урале, в феврале писали "Ведомости". Тогда в периметр сделки входил также мини-милл в Калужской области, а основными претендентами на активы назывались "Промышленно-металлургический холдинг" и "Новосталь-М". В бухгалтерской отчетности "Новостали-М" за 2022 год в числе событий после отчетной даты указано, что "общество находится на этапе обсуждения сделки по приобретению бизнеса и внесло предоплату по этой сделке в 4,848 млрд рублей".

По словам собеседника "Интерфакса", как правило, при проведении сделки покупатель должен положить на депозит 20% от ее общей стоимости.

Позднее основным претендентом на покупку стал ПМХ, предложение которого НЛМК посчитал более привлекательным, а "Новосталь-М" вышла из сделки, сказал источник.

Официальным подтверждением переговоров "Интерфакс" не располагает.

НЛМК выставлял на продажу производственные активы в Уральском регионе ("НЛМК-Урал", "НЛМК-Метиз", а также "НЛМК-Вторчермет", снабжающего их ломом) еще в 2021 году, финансовым консультантом выступал тогда Альфа-банк, писала РБК. Общая производственная мощность уральских активов НЛМК – 2 млн тонн арматуры, катанки и метизной продукции.

Группа НЛМК объединила уральские заводы (ОАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод", ЗАО "Уралвторчермет", ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов"), купленные у "Макси-групп" в 2009 году, с электрометаллургическим заводом в Калужской области (мощность около 1 млн тонн строительного проката, инвестиции в проект составили 38 млрд руб.) в дивизион "НЛМК-Сорт". В 2021 году на продажу были выставлены только уральские активы, калужское предприятие планировалось оставить в составе группы НЛМК.

По оценкам аналитиков телеграм-канала "Мои инвестиции", на выставленные к продаже активы приходится около 20% производственных мощностей группы. EBITDA этих заводов в начале года оценивалась приблизительно в $200 млн, продажа активов по цене выше $600 млн (45 млрд руб.) будет позитивна для акций компании, писали эксперты. Реализация прокатных активов приведёт к значительному увеличению доли экспорта у НЛМК.

Летом 2021 года CEO НЛМК Григорий Федоришин говорил журналистам, что группа всегда рассматривает разные возможности, существующие на рынке, по оптимизации портфеля активов, но конкретных решений по продаже уральских активов не принято.

ПМХ параллельно готовится к другой крупной M&A-сделке, в которой выступает уже как продавец. Группа выставила на продажу угольную шахту им.Тихова, цена (с учетом погашения внутригруппового долга) может составить не менее 22 млрд руб., сообщал ПМХ. Источники "Интерфакса" в отрасли говорили, что переговоры о приобретении шахты ведет "ММК-Уголь" "Магнитогорского металлургического комбината". В ПМХ и ММК возможную сделку не комментируют.

ПМХ объединяет ПАО "Кокс", одного из крупнейших производителей металлургического кокса в России, предприятия по выпуску угля (шахта "Бутовская" (находится в процедуре конкурсного производства, с осени 2020 года не ведет добычу), разрез "Участок Коксовый", ЦОФ "Березовская", шахта имени Титова), железной руды ("Комбинат КМАруда") и чугуна ("Тулачермет). Кроме того, среди его активов АО "Полема" (производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов). Скорректированная EBITDA по МСФО в 2022 году сократилась вдвое, до 21,2 млрд рублей, выручка группы снизилась на 23% и составила 117,2 млрд рублей, чистая прибыль упала почти втрое, до 9,4 млрд рублей.

Группа НЛМК – вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Fletcher Group, бенефициаром которой, по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин, принадлежит 79,3% НЛМК.