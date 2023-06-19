ПМХ получил согласие держателей евробондов на продажу шахты им. Тихова

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ) получил согласие держателей еврооблигаций на продажу угольной шахты имени Тихова и вывод ее из состава гарантов по евробондам, сообщила компания.

Голосование, анонсированное в конце мая, проходило в письменной форме, компании нужно было получить одобрение держателей как минимум 75% от номинального объема еврооблигаций.

Предложения нашли поддержку владельцев более 75% номинального объема находящихся в обращении бумаг и вступают в силу для всех держателей, говорится в сообщении ПМХ.

ПМХ рассчитывает получить за шахту не менее 22 млрд руб. с учетом погашения внутригрупповых займов, которые направит на сокращение долговой нагрузки (согласно отчетности по МСФО, в 2023 году группе предстоит погасить кредиты на 43 млрд руб.), сообщала компания в мае. Сделку планируется закрыть в сентябре, отмечал ПМХ, не называя другую сторону переговоров. По данным источников "Интерфакса", переговоры о покупке шахты с ПМХ ведет "ММК-Уголь" (входит в группу "ММК", флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат").

Шахта имени Тихова была запущена в 2017 году, добывает уголь подземным способом на участке Никитинский-2 одноименного месторождения. Запасы угля представлены дефицитными в России марками Ж и 2Ж. Уголь, добываемый на Тихова, имеет низкую зольность (33-40%) и высокий процент содержания жирных углей, что является редкостью для российских месторождений. Проектная мощность шахты составляет 1,8 млн тонн угля в год. Сейчас на шахту им.Тихова приходится около половины добычи угля ПМХ. Еще в 2020 году группа в проспекте к евробондам сообщала, что планирует к 2026 году увеличить мощность шахты до 2,5 млн тонн угля в год, что позволило бы холдингу выйти на полную самообеспеченность углем. Однако в итоге стратегия ПМХ в этом сегменте поменялась.

Оценив среднесрочные перспективы рынков угля и металлопродукции, ПМХ решил сфокусироваться на металлургическом сегменте: развитии необходимой сырьевой базы и внедрении инновационных и "зеленых" технологий, пояснял холдинг свое решение о продаже угольного актива владельцам евробондов. Менеджмент ПМХ считает, что сделка позволит сократить операционные издержки, оптимизировать инвестиционную активность и структуру долга группы.

"Промышленно-металлургический холдинг" объединяет ПАО "Кокс", одного из крупнейших производителей металлургического кокса в России, угледобывающие предприятия (шахта "Бутовская" (находится в процедуре конкурсного производства, с осени 2020 года не ведет добычу), разрез "Участок Коксовый", ЦОФ "Березовская", шахта им. С.Д. Тихова), производства железной руды ("Комбинат КМАруда") и чугуна ("Тулачермет"). Кроме того, среди его активов - АО "Полема" (производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов).

Объем выпуска евробондов ПМХ - $350 млн, его погашение предстоит в 2025 г.