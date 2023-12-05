"АвтоВАЗ" хочет по итогам 2023 года приблизиться к результату продаж 2019 года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в декабре рассчитывает отгрузить дилерам не менее 40 тыс\я автомобилей Lada для последующей продажи на российском рынке и, таким образом, приблизиться к годовому уровню продаж докризисного 2019 года.

План продаж на декабрь озвучил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в кулуарах организованного "Ведомостями" People Forum.

"Что реализация в декабре будет более 40 тысяч автомобилей - у меня сомнений нет. То есть, с площадки "АвтоВАЗа" в адрес дилеров поедут 40 тысяч автомобилей. А значит, за счет механизма факторинга "АвтоВАЗ" уже себе зачтет эти машины как проданные и получит деньги, чтобы рассчитаться с поставщиками и по всей цепочке положить эти средства в актив", - сказал он.

Он подчеркнул, что обозначенный показатель отгрузки автомобилей дилерам - не то же самое, что данные о регистрациях, и также может отличаться от конечного показателя продаж дилерами клиентам. "Да - мы ставим задачу и продать больше 40 тысяч. Но даже если эта цифра по причине все-таки охлаждения спроса достигнута не будет, скорость работы конвейеров "АвтоВАЗа" не изменится. И мы произведем все, что задумали по нашему плану. А уж если мы произвели - поверьте, мы продадим это", - сказал Соколов.

Для стимулирования продаж в декабре "АвтоВАЗ" запустил ряд маркетинговых акций, одна из которых реализуется через дочерний "Авто Финанс Банк" и предполагает субсидирование кредитной ставки при покупке автомобиля при выполнении определенных условий. На эти цели, как сообщил Соколов, компания направила 600 млн рублей.

Несмотря на амбициозный для "АвтоВАЗа" план продаж на декабрь, компания все еще видит риски, связанные с возможным повышением ключевой ставки на грядущем заседании Банка России

"Если ставку опять повысят, это будет не "гвоздь в крышку гроба", конечно, но уже сильно охладит продажи автомобилей", - сказал Соколов.

За 11 месяцев 2023 года дилеры "АвтоВАЗа" продали клиентам 319 518 автомобилей Lada, что почти вдвое превысило результат за аналогичный период 2022 года. В докризисном 2019 году, еще до пандемии COVID-19, продажи компании в России составили 362 356 единиц. Таким образом, в случае реализации озвученного Соколовым плана на декабрь, продажи компании могут превысить докризисную отметку. Для этого автопроизводителю необходимо реализовать около 43 тысяч машин. Вместе с тем, за ноябрь продажи "АвтоВАЗа" в России были на уровне лишь чуть выше 36 тысяч штук и сократились к октябрю почти на 12%.