"Мосбиржа" 12 декабря начнет торги фьючерсами на акции "Группы Астра" и "Софтлайна"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что 12 декабря на срочном рынке начинает торги поставочными фьючерсными контрактами на акции ПАО "Группа Астра "и "Софтлайн".

Лот фьючерсного контракта на акции "Группы Астра" (код базового актива - ASTR, короткий код - AS) составляет 1 акция, на акции "Софтлайна" (код базового актива - SOFL, короткий код - S0) - 10 акций. К торгам будут допущены контракты с исполнением в марте и июне 2024 года.

Торги акциями после проведения IPO "Софтлайн" на "Мосбирже" были запущены в сентябре, "Группы Астра" - в октябре.

На срочном рынке "Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, 107 фьючерсных контрактов и 57 опционов на них, базисными активами производных финансовых инструментов выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.