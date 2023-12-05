Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

"Мосбиржа" 12 декабря начнет торги фьючерсами на акции "Группы Астра" и "Софтлайна"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что 12 декабря на срочном рынке начинает торги поставочными фьючерсными контрактами на акции ПАО "Группа Астра "и "Софтлайн".

Лот фьючерсного контракта на акции "Группы Астра" (код базового актива - ASTR, короткий код - AS) составляет 1 акция, на акции "Софтлайна" (код базового актива - SOFL, короткий код - S0) - 10 акций. К торгам будут допущены контракты с исполнением в марте и июне 2024 года.

Торги акциями после проведения IPO "Софтлайн" на "Мосбирже" были запущены в сентябре, "Группы Астра" - в октябре.

На срочном рынке "Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, 107 фьючерсных контрактов и 57 опционов на них, базисными активами производных финансовых инструментов выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

Мосбиржа Группа Астра Софтлайн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 26 октября

Курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 26 октября

Увеличение утильсбора и повышение ставки ЦБ сдерживают российский авторынок

Увеличение утильсбора и повышение ставки ЦБ сдерживают российский авторынок

Доллар поднялся выше 92 рублей впервые с 13 ноября

Поправки о праве президента определять учет информации о ценных бумагах прошли II чтение

Brent подорожала до $78,43 за баррель

Brent подорожала до $78,43 за баррель

В Москве минимальная пенсия с доплатой будет индексирована до 24 500 рублей

В Москве минимальная пенсия с доплатой будет индексирована до 24 500 рублей

Льготы по налогу на прибыль для производителей радиоэлектроники в РФ могут стать бессрочными

Льготы по налогу на прибыль для производителей радиоэлектроники в РФ могут стать бессрочными

Moody's изменило прогноз рейтинга Китая на "негативный" со "стабильного"

Moody's изменило прогноз рейтинга Китая на "негативный" со "стабильного"

Нефтяники получат из бюджета 192,7 млрд рублей по топливному демпферу за октябрь

Минфин внес в правительство пакет мер для охлаждения сегмента льготной ипотеки

Минфин внес в правительство пакет мер для охлаждения сегмента льготной ипотеки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });