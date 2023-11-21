"Группа Астра" может провести SPO в 2024-2025 годах

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра" допускает проведение SPO во второй половине 2024 года или в 2025 году, сообщил генеральный директор компании Илья Сивцев в интервью газете "Ведомости".

В середине октября "Группа Астра" провела IPO на Мосбирже, разместив 10,5 млн акций, или 5% капитала. Цена размещения составила 333 рубля за бумагу.

По словам Сивцева, пока говорить о проведении SPO преждевременно - после проведения IPO у продающих акционеров и держателя квазиказначейского пакета действует lock-up период 180 дней.

"Но мы допускаем SPO в 2024-2025 годах", - сказал гендиректор "Группы Астра".

Проводить допэмиссию акций компания пока не планирует, сказал Сивцев. "Очевидно, что необходим баланс, потому что мы с Денисом Фроловым (продающий акционер, как и Сивцев - ИФ) оба верим в кратный рост и дешево продавать акции не хотим", - сказал глава компании.

Он пояснил, что увеличение free-float требуется как для ликвидности, так и для попадания в первый котировальный список, а также индекс Мосбиржи. Для этого компании нужно взять еще одного независимого директора, выпустить отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за три года и иметь free-float более 10%, уточнил он.

У компании есть квазиказначейский пакет акций (4,76% от капитала). Партнеры в течение нескольких лет будут получать акции из этого пакета через M&A, а сотрудники - через систему мотивации. Скорее всего, эта доля будет учитываться во free-float, но активно на рынок новые акционеры не выйдут, предполагает Сивцев. В любом случае текущий free-float (5%) и потенциальный free-float, включающий в себя квазиказначейский пакет, не дотянут до 10%, объяснил он.

По словам Сивцева, текущий размер free-float сформировался из-за целей компании на IPO. У менеджмента не было задачи привлечь средства в компанию с отрицательным чистым долгом (474 млн руб. на 31 июня 2023 г.). Главное - это получить публичную оценку и акции для использования в сделках M&A и для мотивационной программы для сотрудников, объяснил генеральный директор.