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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили промежуточные дивиденды в 447 руб. на акцию

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "ЛУКОЙЛа" на внеочередном собрании утвердили дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 447 рублей на акцию, сообщила компания.

Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 17 декабря.

Как сообщалось, чистая прибыль НК по МСФО за январь-июнь 2023 года составила 564,1 млрд рублей. В то же время компания не раскрыла показатель свободного денежного потока (free cash flow, FCF), который является базой для расчета дивидендов.

По итогам 9 месяцев 2022 года "ЛУКОЙЛ" выплатил дивиденды в размере 256 рублей на акцию. Суммарный размер дивидендов за прошлый год составил 694 руб./а.

Уставный капитал "ЛУКОЙЛа" состоит из 692 865 762 акций.

Также принято решение о выплате членам совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" половины от вознаграждения, утвержденного на общем собрании акционеров 25 мая 2023 года, в сумме 6 млн руб. каждому.

ЛУКОЙЛ
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