De Beers сократит предложение алмазов клиентам на 20% в 2024 году

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая De Beers предложит своим клиентам на 20% меньше алмазного сырья по стоимости в 2024 году из-за снижения цен, сообщает отраслевое агентство Rapaport со ссылкой на участников рынка.

De Beers проинформировала клиентов об этом перед своим декабрьским сайтом, который состоится на этой неделе в Ботсване. Цены не изменились со времен последней коррекции в июле, но объем продаж будет таким же, как в прошлом месяце ($80 млн, минимум с 2020 года), а может и ниже, передали источники Rapaport.

De Beers подтвердила обсуждение с сайтхолдерами распределения сырья в 2024 году, но не комментирует подробности.

Аллокация сайтхолдеров De Beers ежегодно пересматривается в рамках процедуры intention to offer (ITO), основываясь на прошлых закупках клиентов, ожидаемом наличии продукции, а также на потребностях заказчиков. В этот раз сокращение распределения варьируется от 10% до 20% в стоимостном выражении по сравнению с 2023 годом. Изменения отражают падение цен на алмазное сырье в этом году, а также вероятное их снижение в следующем году, пояснили собеседники Rapaport.

Сокращение коснулось в основном алмазов, которые предназначены для огранки клиентами вне Африки (регионов добычи в Ботсване и Намибии), прежде всего в Индии.

Ранее De Beers разрешила клиентам отказаться от приобретения в ходе двух последних торговых сессий в 2023 году, без риска навредить будущему распределению сырья. Компания планирует накапливать непроданную продукцию, поскольку уверена в будущем росте цен на алмазы. Спрос на алмазы упал в этом году на фоне низких продаж ювелирных изделий в США и Китае, усиления конкуренции с выращенными в лаборатории бриллиантами и затоваривания запасов в midstream. Гранильная отрасль на фоне снижения спроса приостановила на 2 месяца закупку у алмазодобытчиков, с 15 октября до 15 декабря.