Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

De Beers сократит предложение алмазов клиентам на 20% в 2024 году

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая De Beers предложит своим клиентам на 20% меньше алмазного сырья по стоимости в 2024 году из-за снижения цен, сообщает отраслевое агентство Rapaport со ссылкой на участников рынка.

De Beers проинформировала клиентов об этом перед своим декабрьским сайтом, который состоится на этой неделе в Ботсване. Цены не изменились со времен последней коррекции в июле, но объем продаж будет таким же, как в прошлом месяце ($80 млн, минимум с 2020 года), а может и ниже, передали источники Rapaport.

De Beers подтвердила обсуждение с сайтхолдерами распределения сырья в 2024 году, но не комментирует подробности.

Аллокация сайтхолдеров De Beers ежегодно пересматривается в рамках процедуры intention to offer (ITO), основываясь на прошлых закупках клиентов, ожидаемом наличии продукции, а также на потребностях заказчиков. В этот раз сокращение распределения варьируется от 10% до 20% в стоимостном выражении по сравнению с 2023 годом. Изменения отражают падение цен на алмазное сырье в этом году, а также вероятное их снижение в следующем году, пояснили собеседники Rapaport.

Сокращение коснулось в основном алмазов, которые предназначены для огранки клиентами вне Африки (регионов добычи в Ботсване и Намибии), прежде всего в Индии.

Ранее De Beers разрешила клиентам отказаться от приобретения в ходе двух последних торговых сессий в 2023 году, без риска навредить будущему распределению сырья. Компания планирует накапливать непроданную продукцию, поскольку уверена в будущем росте цен на алмазы. Спрос на алмазы упал в этом году на фоне низких продаж ювелирных изделий в США и Китае, усиления конкуренции с выращенными в лаборатории бриллиантами и затоваривания запасов в midstream. Гранильная отрасль на фоне снижения спроса приостановила на 2 месяца закупку у алмазодобытчиков, с 15 октября до 15 декабря.

De Beers Индия США Африка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев

В России заморозку внутренних цен на удобрения продлили до июня 2024 года

В России заморозку внутренних цен на удобрения продлили до июня 2024 года

Бастовавшие голливудские актеры одобрили договоренности с киностудиями

"Ведомости" сообщили о предложении президента "Балтики" ее национализировать

"Ведомости" сообщили о предложении президента "Балтики" ее национализировать

Brent торгуется у $77,2 за баррель после обвала до минимумов с начала июля

Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня с учетом нейтральных нефтяных котировок

Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня с учетом нейтральных нефтяных котировок
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });