Силуанов анонсировал поиск новых рынков для российских алмазов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российские алмазодобытчики, столкнувшись с санкциями со стороны стран G7, перенаправят сбыт на другие рынки, заявил министр финансов, глава наблюдательного совета "АЛРОСА" Антон Силуанов.

"Санкции не первый раз же вводятся, мы видим, какие последствия от этих санкций. Мы просто будем перенастраивать рынки сбыта на другие регионы. Уверен, что это не принесет пользу тем, кто вводил эти санкции", - сказал он журналистам.

"Рынок алмазов и бриллиантов примерно понятен, он достаточно стабилен - временами увеличивается, бывает сокращается. Доля России на этом рынке существенная, мы с De Beers делим примерно пополам этот объем. Спрос есть, будем искать другие рынки", - добавил глава Минфина.

Входящие в состав 12-го санкционного пакета ЕС меры касаются не только добытых в России алмазов, но и бриллиантов, которые были произведены из российских алмазов в третьих странах и ввозятся на рынки G7 с новой страной происхождения. Запрет на ввоз в страны G7 бриллиантов весом от 1 карата, ограненных в третьих странах из российских алмазов, вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Входящая в ЕС Бельгия всегда была основным покупателем российских алмазов. По стоимости экспорт российских алмазов в 2021 году в Бельгию оценивался в 1,8 млрд евро. Общая оценка доходов от продажи алмазов - 4 млрд евро в год.

Прямой импорт алмазов из России в ЕС сократился более чем на 80% за период с июля 2022 года по апрель 2023 года по сравнению с аналогичным предыдущим периодом (с 1,6 млрд до 300 млн евро), сообщала Еврокомиссия. В 2023 году падение импорта алмазов приблизится к 90%.

Однако сокращение двусторонних потоков с ЕС не означает потерю доходов от этого бизнеса для России, так как торговля перенаправляется в другие страны: алмазы проходят огранку там и по-прежнему ввозятся на рынки G7 в статусе нероссийских товаров.

"Именно поэтому необходим и запрет на российские бриллианты, ограненные в третьей стране", - говорилось в пояснениях Еврокомиссии к новому санкционному пакету.