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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Котировки GameStop рухнули на 22% после отчета о квартальном чистом убытке

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американская компания GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, опубликовала предварительную отчетность за первый финансовый квартал, в которой отразила чистый убыток и падение выручки.

Убыток компании в квартале, завершившемся 4 мая, был на уровне $27-37 млн против $50,5 млн за сопоставимый период годом ранее.

Выручка, по предварительным данным, составила $872-892 млн против $1,237 млрд год назад.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток в размере $28 млн и выручку в $1,045 млрд.

Акции GameStop на предварительных торгах в пятницу дешевеют на 22%. За последние две сессии котировки упали на 43%, однако с начала недели они прибавили 58% за счет роста в понедельник и вторник.

GameStop США
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