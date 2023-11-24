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ЦБ не разрешил ВТБ менять валюту при замещении евробондов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не разрешил ВТБ менять валюту облигаций при замещении евробондов банка, но согласовал корректировку триггеров по субординированным еврооблигациям.

"Мы получили разъяснение и разрешение ЦБ по выпуску замещающих облигаций по нашим субординированным евробондам. Ответ выглядит таким образом, что нам дозволено скорректировать триггеры списания, приведя их в соответствие с Базельскими по нашему основному Тier 1 долларовому суборду. То есть замещающие облигации будут иметь новые триггеры списания, которые будут синхронизированы с Базельскими правилами с тем, чтобы мы не потеряли капитал. ЦБ нам не разрешил менять валюту, то есть замещающие облигации будут с расчетами в рублях, но с тем же самым валютным эквивалентом по валютно-номинированным облигациям", - сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы планируем уложиться в дедлайн, установленный указом президента, то есть до конца 2023 года, зарегистрировать замещающие облигации и, по сути, запустить замещение для "дружественных" держателей", - сказал Пьянов, отметив, что у банка остается желание в рамках работы с открытой валютной позицией "рублифицировать" субординированный долг. "Мы продолжим прорабатывать уже за пределами процесса замещения различные варианты", - отметил первый зампред ВТБ.

Российские компании и банки, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков - это предусмотрено законом, позволяющим российским заемщикам выпускать такие бумаги.

Пьянов в июле говорил, что ВТБ рассматривает возможность замещения бумаг для "дружественных" владельцев по схеме, отличной от базовой - инструментами в рублях, а не в оригинальных валютах, и обсуждает этот вариант с ЦБ РФ.

Крупнейший находящийся в обращении выпуск евробондов ВТБ - это "вечный" суборд на $2,25 млрд, размещенный в 2012 году. Также у банка есть субординированные еврооблигации на сумму 350 млн франков с погашением в 2024 году и евробонды в долларах с погашением в 2035 году (изначальный объем - $1 млрд, но он сильно сократился в результате реализации пут-опциона и проведения выкупа).

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