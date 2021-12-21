Сбербанк в 2022 году запустит рассрочку в формате buy now pay later

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2022 году планирует запустить в пилотном режиме продукт рассрочки buy now pay later (BNPL - покупай сейчас, плати позже), сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

По его словам, с запуском этого направления у Сбербанка будет представлена вся линейка розничных продуктов.

"Если появятся еще какие-то (новые розничные продукты - ИФ), я думаю, что их мы тоже сделаем", - добавил Царев.

Первым в России сервис BNPL ("Долями") в апреле 2021 года запустил Тинькофф банк. Это новый для российского рынка способ оплаты покупок в интернет-магазинах, который совмещает в себе преимущества онлайн-эквайринга и программ рассрочки, отмечал ранее Тинькофф банк. Покупатели могут оплачивать товар по частям, а продавцы сразу могут получать полную стоимость покупки на счет.

У Сбербанка уже есть продукт рассрочки - "Покупай со Сбером". "BNPL - это чуть-чуть другой продукт. У них две разные чуть-чуть юридические механики: у потреба в виде рассрочки и у BNPL. Мы сейчас просто эту альтернативную механику разрабатываем, мы уже понимаем, как она будет выглядеть", - объяснил Царев. При этом он не стал раскрывать подробностей по новому продукту.

Банк планирует предлагать клиентам оба продукта рассрочки, будет изучать, в каких точках продаж и у какого сегмента населения каждый из них пользуется популярностью.

"Так как в России рынок POS-кредитования и рассрочек в принципе существует, это будет определенным сдерживающим фактором для BNPL, потому что мы, по сути, имеем довольно схожий уже продукт. Вместе с тем, так как они чуть-чуть по-разному маркетируются, мы хотим не упустить момент, продукт запустить и посмотреть", - заявил зампред Сбербанка.