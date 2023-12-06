Сбербанк в 2024 году планирует рентабельность капитала выше 22%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2024 году планирует показать рентабельность капитала на уровне свыше 22% и достаточность капитала более 13%, заявил на "Дне инвестора" вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.

"На следующий год мы ставим маржу не ниже 5,7%. С учетом эффективной политики управления расходами и стоимости риска мы выходим на то самое целевое значение по рентабельности капитала в "22% плюс". Таким образом, наши инвесторы и акционеры в течение следующего года и последующих лет получат доход от роста бизнеса, причем половину прибыли мы будем инвестировать в развитие, и эта половина будет давать такую же отдачу, поэтому они получат отдачу и от роста дивидендов, и от роста прибыли", - заявил он.

Из презентации топ-менеджера следует, что в 2024 году банк прогнозирует норматив достаточности капитала более 13%, стоимость риска на уровне 100-110 базисных пунктов, рост комиссионных доходов свыше 10%, отношение расходов к доходам - 30-32%.

"На горизонте трех лет мы обеспечим высокую рентабельность капитала, которая должна быть выше 22%", - заявил ранее на этом же мероприятии глава банка Герман Греф.