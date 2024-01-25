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Lamoda намерена в 2024 году открыть офлайн-магазины более чем в 20 городах РФ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Онлайн-платформа Lamoda планирует в 2024 году открыть офлайн-магазины Lamoda Sport более чем в 20 российских городах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

На текущей неделе Lamoda открыла магазин в Краснодаре - первый на юге РФ. В планах компании в текущем году открыть точки в большинстве крупных городов Краснодарского края.

Как сообщалось, развитие сети розничных магазинов спортивных товаров Lamoda Sport стартовало в середине декабря 2023 года с открытия первых двух точек в Москве и Мытищах. Сообщалось, что в скором времени планируется открытие аутлета в Санкт-Петербурге.

Ранее компания заявляла о планах создания около 300 магазинов в течение трех лет. Часть магазинов будет располагаться на месте закрывшихся точек Adidas.

Lamoda - онлайн-платформа, которая работает в РФ и СНГ, специализируется на продаже одежды и обуви. Компания основана в 2011 году, с 2014 по 2022 год входила в состав Global Fashion Group. С декабря 2022 года принадлежит владельцу сети универмагов "Стокманн" в РФ Якову Панченко через АО "ЛМ Холдинг".

Lamoda
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