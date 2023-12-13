Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Литовская Ignitis grupe и датская CIP планируют построить морской ветропарк в Эстонии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Компания Ignitis renewables, "дочка" литовского государственного энергетического холдинга Ignitis grupe, и фонд Growth Markets Fund II, управляемый датской инвесткомпанией Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), совместно победили в конкурсе на строительство морского ветропарка в Эстонии, сообщила Ignitis grupe через вильнюсскую биржу Nasdaq.

Предложение партнеров за право развивать парк морских ветряков Liivi 2 в Рижском заливе, в акватории между Латвией и Эстонией, составило 1,723 млн евро, что соответствует начальной цене торгов.

Мощность нового ветропарка составит порядка 1,4 тыс. МВт – в два раза выше мощности другого ветропарка, который эта литовская компания построит в Литве с иным партнером.

"Ignitis grupe достигла своей стратегической цели – выиграла второй проект по развитию морского ветропарка на своем домашнем рынке, что способствует нашим намерениям по увеличению мощности экологически чистой и гибкой генерации до 4-5 ГВт в 2030 году", - сказал гендиректор Ignitis grupe Дарюс Майкштенас, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По словам представителей группы, парк будет построен на территории площадью 115 кв. км к северо-западу от острова Рухну, недалеко от эстонского побережья Балтийского моря .

Ожидается, что ветропарк начнет работу после 2030 года.

Эстонский Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) должен официально объявить победителя конкурса в течение 3 рабочих дней.

В сентябре было объявлено, что, помимо Ignitis renewables, заявки на эстонский конкурс подавали еще шесть компаний.

Ignitis grupe в этом году вместе с Ocean Winds выиграла также тендер на создание первого литовского ветропарка мощностью 700 МВт в Балтийском море без государственной помощи, предложив 20 млн евро за право развивать парк стоимостью 1,8 млрд евро.

Ignitis renewables Ignitis grupe CIP Литва Дания Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ОПЕК сохранила прогнозы роста спроса на нефть в 2023 и 2024 годах

Аргентина девальвировала песо на 50% и анонсировала сокращение госрасходов

Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на импорт яиц в РФ

Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на импорт яиц в РФ

АФК "Система" в III квартале нарастила выручку на 18,2%

Нефть Brent подешевела до $73 за баррель

Уолл-стрит во вторник выросла на данных о замедлившейся инфляции

Уолл-стрит во вторник выросла на данных о замедлившейся инфляции

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 г. до $82,4 за баррель

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 г. до $82,4 за баррель

Перезапуск калужского завода ПСМА произойдет в ближайшее время

Под санкции США попали золотодобытчики Highland Gold и "Высочайший"

Британский регулятор проверит заявления Unilever об экологичности продукции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });