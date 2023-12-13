Литовская Ignitis grupe и датская CIP планируют построить морской ветропарк в Эстонии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Компания Ignitis renewables, "дочка" литовского государственного энергетического холдинга Ignitis grupe, и фонд Growth Markets Fund II, управляемый датской инвесткомпанией Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), совместно победили в конкурсе на строительство морского ветропарка в Эстонии, сообщила Ignitis grupe через вильнюсскую биржу Nasdaq.

Предложение партнеров за право развивать парк морских ветряков Liivi 2 в Рижском заливе, в акватории между Латвией и Эстонией, составило 1,723 млн евро, что соответствует начальной цене торгов.

Мощность нового ветропарка составит порядка 1,4 тыс. МВт – в два раза выше мощности другого ветропарка, который эта литовская компания построит в Литве с иным партнером.

"Ignitis grupe достигла своей стратегической цели – выиграла второй проект по развитию морского ветропарка на своем домашнем рынке, что способствует нашим намерениям по увеличению мощности экологически чистой и гибкой генерации до 4-5 ГВт в 2030 году", - сказал гендиректор Ignitis grupe Дарюс Майкштенас, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По словам представителей группы, парк будет построен на территории площадью 115 кв. км к северо-западу от острова Рухну, недалеко от эстонского побережья Балтийского моря .

Ожидается, что ветропарк начнет работу после 2030 года.

Эстонский Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) должен официально объявить победителя конкурса в течение 3 рабочих дней.

В сентябре было объявлено, что, помимо Ignitis renewables, заявки на эстонский конкурс подавали еще шесть компаний.

Ignitis grupe в этом году вместе с Ocean Winds выиграла также тендер на создание первого литовского ветропарка мощностью 700 МВт в Балтийском море без государственной помощи, предложив 20 млн евро за право развивать парк стоимостью 1,8 млрд евро.