Эстония объявила аукционы на постройку морских ветропарков мощностью до 3,6 тыс. МВт

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии объявил два аукциона по развитию ветропарков в морских акваториях Лийви 1 и Лийви 2, сообщила пресс-служба департамента.

В ведомство поступили конкурирующие заявки от семи компаний: Utilitas Wind, Liivi Offshore, Aker Offshore Wind Europe GmbH, Viru Keemia Grupp AS, Sunly Wind, Edel Offshore Wind и Ignitis Renewables Projektai 6.

Площадь участка Лийви 1 составляет 77,7 кв. км, начальная цена участка – 1 млн 165,5 тыс. евро. Площадь участка Лийви 2 составляет 114,9 кв. км, начальная цена – 1 млн 723,5 тыс. евро. Минимальный шаг на аукционе составляет 50 тыс. евро.

Мощность предполагаемого морского ветропарка Лийви 1 составит от 770 до 1,525 тыс. МВт, Лийви 2 – от 990 до 2,15 тыс. МВт.

Для участия в аукционе квалифицированные претенденты должны подать заявку в департамент и внести залог в размере 23,31 тыс. евро за участок Лийви 1 и 34,47 тыс. евро за участок Лийви 2.

Аукцион по морскому участку Лийви 2 пройдет с 7 по 13 декабря 2023 года, аукцион по морскому участку Лийви 1 – с 11 по 17 января 2024 года.

Морские участки Лийви 1 и Лийви 2 расположены к северо-западу от острова Рухну.