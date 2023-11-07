Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Эстония объявила аукционы на постройку морских ветропарков мощностью до 3,6 тыс. МВт

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии объявил два аукциона по развитию ветропарков в морских акваториях Лийви 1 и Лийви 2, сообщила пресс-служба департамента.

В ведомство поступили конкурирующие заявки от семи компаний: Utilitas Wind, Liivi Offshore, Aker Offshore Wind Europe GmbH, Viru Keemia Grupp AS, Sunly Wind, Edel Offshore Wind и Ignitis Renewables Projektai 6.

Площадь участка Лийви 1 составляет 77,7 кв. км, начальная цена участка – 1 млн 165,5 тыс. евро. Площадь участка Лийви 2 составляет 114,9 кв. км, начальная цена – 1 млн 723,5 тыс. евро. Минимальный шаг на аукционе составляет 50 тыс. евро.

Мощность предполагаемого морского ветропарка Лийви 1 составит от 770 до 1,525 тыс. МВт, Лийви 2 – от 990 до 2,15 тыс. МВт.

Для участия в аукционе квалифицированные претенденты должны подать заявку в департамент и внести залог в размере 23,31 тыс. евро за участок Лийви 1 и 34,47 тыс. евро за участок Лийви 2.

Аукцион по морскому участку Лийви 2 пройдет с 7 по 13 декабря 2023 года, аукцион по морскому участку Лийви 1 – с 11 по 17 января 2024 года.

Морские участки Лийви 1 и Лийви 2 расположены к северо-западу от острова Рухну.

Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Португалии уйдет в отставку из-за коррупционного скандала

Обострение палестино-израильского конфликта

Военные Израиля предупредили "Хезболлу" о последствиях нападения на страну

Военные Израиля предупредили "Хезболлу" о последствиях нападения на страну

США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря

США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря

Страны НАТО решили приостановить участие в ДОВСЕ

Астрономы обнаружили самую древнюю черную дыру

Китай в сентябре показал сильную динамику импорта СПГ, несмотря на межсезонное затишье

Китай в сентябре показал сильную динамику импорта СПГ, несмотря на межсезонное затишье
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные сообщили о захвате военного поста ХАМАС в центре Газы

Израильские военные сообщили о захвате военного поста ХАМАС в центре Газы

Brent подешевела до $84,8 за баррель

Индексы США выросли в понедельник

Индексы США выросли в понедельник

Что случилось этой ночью: вторник, 7 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });