Эстония не ускорит отключение от российской энергосистемы по призыву Литвы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Эстония не разделяет мнение Литвы о возможности досрочного, раньше 2025 года, отключения от российской энергосистемы и не готова поддержать эти планы Вильнюса, заявил вице-канцлер по вопросам энергетики и полезных ископаемых Министерства экономики Тимо Татар.

По оценке эстонских экспертов, проведенное 22 апреля в Литве тестовое испытание по отключению литовской энергосистемы от российской, не дает оснований для переноса запланированной на 2025 год десинхронизации на более раннюю дату, передает ERR.

"Эстония планирует выполнить заключенные соглашения, согласно которым десинхронизация с российской системой произойдет в 2025 году", - сказал Татар.

По словам Татара, вопрос заключается не в политической воле, а в том, насколько были реализованы инвестиции в обеспечение надежной работы энергосистемы. "Это не просто политический проект, это чертовски сложный технический проект. Он включает 1,3 млрд евро инвестиций в различные линии, в синхронные компенсаторы, где Эстония продвинулась дальше всех, в модернизацию центров управления", - пояснил он.

В Эстонии не исключают, что торопливость Литвы вызвана политической ситуацией в стране, где в следующем году пройдут выборы президента, а также выборы в Европарламент и Сейм.

По словам Татара, желание литовцев не является новостью для Эстонии, "но перенос даты на более ранний срок нереалистичен". Он отметил, что литовцы ближе всех к польской системе, у них потенциально самые низкие риски.

"Но Литва должна понимать, что за Литвой в этой системе следует Латвия, а за Латвией - Эстония. Поскольку мы самое отдаленное звено в электросистеме, любые риски, связанные с управлением системой, для нас проявляются в наибольшей степени", - подчеркнул представитель Минэкономики.

Сейчас все три страны Балтии входят в БРЭЛЛ (электрическое кольцо Россия-Белоруссия-Эстония-Латвия-Литва), частоту в котором поддерживает российский системный оператор. Десинхронизация планируется не позднее конца 2025 года, когда будут завершены все работы, необходимые для синхронизации с европейской энергосистемой. Стоимость всего проекта составляет 1,6 млрд евро. Литва стремится ускорить процесс и синхронизировать сети в феврале 2024 года.

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid 22 апреля впервые в истории страны протестировал работу ее энергосистемы в автономном режиме. Комментируя это событие, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис отмечал, что оно станет дополнительным аргументом для Латвии и Эстонии для ускорения синхронизации всех трех стран Балтии с европейскими сетями.