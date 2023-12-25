"Новошип" выплатит дивиденды за 9 месяцев в размере 11,5 млрд рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип") на внеочередном собрании 22 декабря приняли решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года в размере 36,4 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении пароходства.

Общий объем выплат составит 11 млрд 488,9 млн рублей. Это наибольший объем промежуточных и годовых дивидендов компании, утвержденных к выплате.

Прежде дивидендные выплаты не превышали 10,258 млрд рублей, такой объем был выплачен по итогам 2020 года (с учетом промежуточных - по 32,5 рубля на акции обоих видов).

По итогам 2022 года "Новошип" направил на выплату дивидендов суммарно 946,887 млн рублей из расчета 3 рубля на все виды акций.

"Новошип" является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море, сообщается на ее сайте. По итогам первого полугодия 2023 года компания получила 11,016 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Выручка составила 23,228 млрд рублей. Сопоставимые данные за I полугодие 2022 года не приводились, отчетность за тот период не раскрывалась.

Уставный капитал "Новошипа", согласно данным компании на 30 июня 2023 года, равен 315 млн 629 тыс. 119 рублей. Он разделен на 286 млн 836,224 тыс. обыкновенных и 28 млн 792,895 тыс. привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Согласно отчетности пароходства по МСФО за I полугодие 2023 года, 89,46% акций компании принадлежит ПАО "Совкомфлот".