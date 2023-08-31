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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"Новошип" получил 11 млрд рублей полугодовой чистой прибыли по МСФО

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот" ) в январе-июне 2023 года получило 11,016 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, сообщается в консолидированной отчетности компании.

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Выручка составила 23,228 млрд рублей, в том числе на основе тайм-чартерного эквивалента - 21,667 млрд рублей.

Сопоставимые данные за I полугодие 2022 года "Новошип" не приводит, отчетность за тот период не раскрывалась.

По сравнению с показателем первого полугодия 2021 года выручка выросла в 1,8 раза. В январе-июне 2021 года чистый убыток "Новошипа" равнялся 4,2 млрд рублей.

Прямые операционные расходы пароходства в январе-июне 2023 года составили 3,6 млрд рублей, прибыль от эксплуатации судов - 18,065 млрд рублей, операционная прибыль -14,894 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 12,726 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства в конце первого полугодия равнялись 1,423 млрд рублей, краткосрочные - 42,127 млрд рублей.

"Новошип" является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море, сообщается на ее сайте. Согласно отчетности пароходства по МСФО за I полугодие 2023 года, 89,46% акций компании принадлежит ПАО "Совкомфлот".

Новошип Совкомфлот Новороссийск
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