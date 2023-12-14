Путин сказал, что инфляция в РФ по итогам 2023 г. может составить 7,5-8%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в России по итогам 2023 года может составить 7,5% или чуть больше - приблизится к 8%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"К сожалению, у нас подросла инфляция. Это так. К концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше - к 8%", - сказал Путин, подводя итоги года в прямом эфире.

Он отметил, что Центральный банк и правительство РФ принимают необходимые меры для сдерживания инфляции. "Мы можем еще об этом поговорить, я имею в виду поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают", - отметил президент.

"Исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям (инфляции - ИФ)", - подчеркнул он.

Октябрьский прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2023 год составляет 7-7,5%. В 2024 году Банк России ожидает снижение инфляции до 4,0-4,5% (это регулятор считает возвращением к цели).

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год - сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год увеличило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2023 году составляет 7,7% (вырос с 7,2% по опросу в начале ноября), по инфляции в 2024 году - 5,2% (вырос с 5,1%).