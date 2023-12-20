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Инфляция в РФ с 12 по 18 декабря составила 0,18%, годовая выросла до 7,2%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 12 по 18 декабря замедлилась до 0,18% с 0,20% на неделе с 5 по 11 декабря после 0,12% с 28 ноября по 4 декабря, 0,33% с 21 по 27 ноября, 0,20% с 14 по 20 ноября, соответствующие данные приводятся в среду в сообщении Росстата.

С начала месяца рост цен в РФ к 18 декабря составил 0,45%, с начала года - 7,12%.

В 2022 году с 1 декабря была проведена индексация тарифов ЖКХ, поэтому в первую неделю декабря недельная инфляция резко скакнула - более чем на 0,5%. В этом году индексации тарифов ЖКХ с 1 декабря не было (она пройдет с 1 июля 2024 года), поэтому не было и "тарифного скачка" цен. В результате годовая инфляция после ожидаемого замедления в начале декабря, во второй половине месяца также предсказуемо стала ускоряться.

Из данных за 18 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 декабря ускорилась до 7,2% с около 7,1% на 11 декабря после 7,48% на конец ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ, который в релизе по итогам совета директоров оценил годовую инфляцию на 11 декабря на уровне 7,1%), и ускорилась до 7,48% с 7,47% на 11 декабря, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь декабрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Существенные расхождения в оценке годовой инфляции по разным методологиям связаны с тем фактом, что в начале декабря 2022 года был всплеск недельной инфляции из-за индексации тарифов, затем рост цен резко замедлился, а Минэкономразвития берет для расчета среднесуточный рост цен за весь декабрь.

Рост цен на плодоовощную продукцию с 12 по 18 декабря составил 2,1% (с 5 по 11 декабря - 1,8%), в том числе на огурцы - 8,2%, капусту - 1,6%, помидоры - 1,4%, лук - 1,3%, морковь - 1,2%, яблоки - 0,9%, картофель - 0,8%, свеклу - 0,7%, бананы - 0,3%.

За период с 12 по 18 декабря также существенно выросли цены: на куриные яйца - на 4,6% (с начала года подскочили в цене на 52,9%), консервы мясные для детского питания - на 0,6%, сосиски, сардельки - на 0,5%.

Снизились за неделю цены: на мясо кур - на 0,6%, сахарный песок - на 0,5%, пшено и крупу гречневую - на 0,3%.

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: корвалол - на 1,2%, ренгалин - на 1,0%, левомеколь - на 0,9%, валидол и эргоферон - на 0,8%, поливитамины - на 0,6%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом за неделю снизилась на 1,3% (неделей ранее выросла на 6,0%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял ожидаемое решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых.

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ЦБ при этом сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ не стал менять прогноз по инфляции на 2023 г. (7-7,5%), при этом отметил, что годовой показатель "ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона".

При этом рост ВВП, по оценке ЦБ, сложится выше октябрьского прогноза (2,2-2,7%) и превысит 3%. "Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре", - отмечалось в заявлении.

В декабрьском пресс-релизе также осталась фраза о необходимости поддержания жесткой политики для того, чтобы вернуть инфляцию к таргету ЦБ.

"Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - сказано в релизе. Прогноз ЦБ по инфляции в РФ на 2024 год равен 4,0-4,5%.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год - сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год увеличило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2023 году составляет 7,7% (вырос с 7,2% по опросу в начале ноября), по инфляции в 2024 году - 5,2% (вырос с 5,1%).

Росстат инфляция
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