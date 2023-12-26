"Уралкалий" получил разрешение правкомиссии не замещать евробонды-24

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ предоставила "Уралкалию" разрешение не выпускать замещающие облигации взамен евробондов с погашением в 2024 году, сообщила компания.

Срок погашения до 31 декабря 2024 года является одним из официальных критериев для получения разрешения не замещать евробонды.

"Уралкалий" будет продолжать исполнять обязательства перед владельцами еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей, отмечается в сообщении.

В сентябре прошлого года компания сообщила, что получила согласие инвесторов на осуществление прямых выплат по евробондам с погашением в 2024 году держателям, чьи права учитываются Национальным расчетным депозитарием или другими российскими депозитариями.

Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Однако многие из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогли, и в начале прошлой недели срок обязательного замещения был продлен на полгода – до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Ранее официально о получении разрешения не замещать евробонды сообщала лишь одна компания – "Северсталь". Как и в случае с "Уралкалием", срок погашения ее еврооблигаций наступает в 2024 году.