Миллер допустил, что в 2023 году в КНР дополнительно поставят до 600 млн кубометров газа

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Объем дополнительных поставок российского трубопроводного газа в Китай в 2023 году может составить 600 млн кубометров, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Суточные заявки выше, чем те объемы, которые у нас прописаны в контракте. И мы регулярно поставляем дополнительные объемы на китайский рынок. При этом мы это делаем уже не первый год", - напомнил он в интервью корреспонденту программы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Как сообщалось, поставки российского газа по магистрали "Сила Сибири" в Китай начались в 2019 году. Плановый объем экспорта на 2023 год составляет 22 млрд кубометров.

19 октября "Газпром" сообщил, что подписал с китайской CNPC дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту (газопровод "Сила Сибири") на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца 2023 года.

"В этом году, я думаю, что это будет 600 миллионов кубометров газа", - сказал Миллер.