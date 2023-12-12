"Цифра брокер" планирует принудительно конвертировать доллары и евро при остатках менее 1000

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - "Цифра брокер" планирует в конце декабря провести конвертацию в рубли валютных остатков на счетах клиентов в размере менее 1000 долларов или евро, следует из новой редакции договоров обслуживания, которая вступит в силу с 27 декабря.

Согласно обновленной версии документа, при наличии на начало торговой сессии 27 декабря, а также 10 или 25 числа каждого месяца на счете клиента средств в сумме менее $1000 или 1000 евро брокер в течение трех рабочих дней должен продать эти остатки на Мосбирже путем заключения сделок с инструментами USDRUB_TOM, USDRUB_TMS, EURRUB_TOM, EURRUB_TMS.

Комиссия за хранение долларов и евро при остатках свыше 1000 с 1 января 2024 года составит 2,4% годовых.

При наличии на начало торговой сессии 27 числа месяца (или на начало очередной торговой сессии, если в указанную дату торги не проводились) задолженности по оплате комиссии за учет средств свыше 1000 евро или долларов, брокер также в течение трех рабочих дней должен продать валютные остатки на бирже.

Прошлая версия договоров обслуживания брокера предусматривала проведение конвертации валюты в рубли, если на начало торговой сессии 10 или 25 числа месяца на счетах клиентов есть остатки в сумме менее $100 или 100 евро.