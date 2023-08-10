"Цифра брокер" начал удерживать налог в 30% с дивидендов по американским бумагам

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - "Цифра брокер" с 8 августа начал удерживать НДФЛ по ставке 30% с дивидендов по ценным бумагам эмитентов США (с суффиксом тикера ".US") в связи с указом президента РФ о приостановке действия ряда статей соглашения об избежании двойного налогообложения, говорится в сообщении брокера.

Такой налог будет удерживаться до получения разъяснений от уполномоченных органов США вышестоящим депозитарием Freedom Finance Europe, без учета ранее принятых форм w8-ben (позволяет снизить налог на дивиденды в США до 10%).

Если США не станут в ответ приостанавливать действие налогового соглашения, то суммы излишне удержанных налогов будут возвращены на брокерский счет.

"Цифра брокер" указывает, что о порядке налогообложения дивидендов эмитентов США, осуществляемого "СПБ биржей" (по иностранным ценным бумагам с суффиксом тикера ".SPB"), будет сообщено дополнительно после получения официальных комментариев от российской торговой площадки.

В пресс-службе "СПБ биржи" пояснили "Интерфаксу", что на сегодняшний день США не анонсировали ответные меры по приостановке действия положений соглашения, поэтому льготная ставка 10% по доходу в виде дивидендов от американских ценных бумаг продолжает действовать для налоговых резидентов РФ, прошедших полную идентификацию на бирже.

Президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал указ о приостановке отдельных статей налоговых соглашений (в том числе касающихся налогообложения доходов в виде дивидендов и процентов) с 38 странами: США, Польша, Республика Корея, Болгария, Швеция, Люксембург, Румыния, Великобритания, Венгрия, Ирландия, Словакия, Албания, Бельгия, Словения, Хорватия, Канада, Югославия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Италия, Финляндия, Германия, Франция, Македония, Кипр, Испания, Литва, Исландия, Австрия, Португалия, Греция, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, Мальта, Япония. Согласно документу, МИД РФ должен будет направить этим государствам уведомления о приостановке, а правительство - внести в Госдуму соответствующий законопроект.

"Цифра брокер" отмечает, что в связи с указом с 8 августа начал удерживать НДФЛ с резидентов этих стран по дивидендам российских компаний по ставке 15%, по купонным выплатам российских эмитентов и по прибыли от купли-продажи ценных бумаг - по ставке 30%.

"Цифра брокер" (бывший "Фридом финанс") является участником торгов Московской биржи и "СПБ биржи". По последним данным, в январе 2022 года брокер занимал девятое место в списке крупнейших операторов Мосбиржи с оборотом 255 млрд рублей. По состоянию на май 2023 года число клиентов компании превышало 200 тыс.