Руспродсоюз отметил, что цены на яйца в РФ достигли 10-летнего максимума

Снижение цен ожидается в январе, сообщили в ассоциации

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Средняя розничная цена десятка яиц в РФ на неделе с 11 по 17 декабря составила 121,8 рубля, сообщает Руспродсоюз со ссылкой на зампреда правления ассоциации Дмитрия Леонова.

"Текущий уровень цен является рекордным за последние 10 лет начиная с 2013 года, - отметил он. - Однако уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен. Их, в частности, стабилизируют договоренности с торговыми сетями".

Как пояснил Леонов, на сегодня сетевые биржевые торги показывают гораздо более высокие цены из-за дефицита яиц, чем летом, когда сети вынуждали птицеводов продавать яйца по цене ниже себестоимости, что отчасти привело к текущей ситуации. Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта, считает он.

Как сообщалось, в первом полугодии 2024 года РФ обнулит пошлины на импорт яиц. Предполагается, что в этот период в страну будет ввезено 1,2 млрд яиц и что это позволит стабилизировать ситуацию.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев также прогнозирует снижение цен на яйца после Нового года. Он также обращает внимание на то, что яйца являются сезонным продуктом, спрос на который всегда растет в это время, "подтягивая" за собой и цены.

Руспродсоюз объединяет более 400 производителей и поставщиков продуктов питания.