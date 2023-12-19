В Приморье строительство метзавода для верфи "Звезда" оценили в 160 млрд рублей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в создание Приморского металлургического завода (ПМЗ) для нужд судостроительного комплекса (ССК) "Звезда" оценивается почти в 160 млрд рублей, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, выступая с инвестиционным посланием.

"Строится Приморский металлургический завод, который обеспечит верфь ("Звезда" - ИФ) крупноформатным стальным листом. Проект предполагает почти 160 млрд рублей инвестиций и создание 1,5 тысяч рабочих мест", - сказал глава региона.

В ноябре Кожемяко говорил, что метзавод планируется запустить до 2030 года.

Работа по проекту ПМЗ началась в конце 2021 года. Завод разместится на территории бухты Суходол, в непосредственной близости от ССК "Звезда".

Ожидается, что производительность объекта составит 1,5 млн тонн в год, он будет включать в себя две очереди: сталепрокатное производство (прокатный стан 5000) и трубопрокатное производство (трубный стан). Основной продукцией завода будет стальной, в том числе крупноформатный, листовой прокат (до 4,2 метра шириной и до 24 метров длиной), а также трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов в объеме 200-220 тыс. тонн в год.

В настоящее время на "Звезду" поставляется российская сталь.

На базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка создается судостроительный комплекс "Звезда". Пилотную загрузку ему обеспечивает "Роснефть" с заказом 26 судов. Сейчас в портфеле верфи более 50 судов. Это атомные ледоколы проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения.