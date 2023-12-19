Anadolu Efes купит долю бельгийской AB InBev в российском СП AB InBev Efes

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU -Турецкая пивоваренная компания Anadolu Efes и бельгийская AB InBev, объявившие в 2022 году о начале переговоров по продаже неконтролирующей доли AB InBev в российском совместном предприятии AB InBev Efes BV, пришли к соглашению.

"На сегодняшний день стороны достигли соглашения о приобретении компанией Efes Breweries International BV (EBI) долей AB InBev в AB InBev Efes BV", - сообщила турецкая компания.

После завершения сделки Anadolu Efes через EBI станет единственным владельцем компании AB InBev Efes BV.

"Покупка будет зависеть от одобрения, которое стороны должны получить от всех необходимых органов, и сделка не вступит в силу до тех пор, пока не будут получены одобрения, - говорится в сообщении. - Anadolu Efes не будет производить немедленную выплату наличными по завершении транзакции. Будущие выплаты будут определяться годовыми показателями денежных потоков AB InBev Efes BV в странах, в которых работает компания".

Компания также сообщила, что с 1 января 2024 года генеральным директором по операциям в России будет назначен Юмит Омер Огюн, занимающий должность исполнительного директора по специальным проектам Anadolu Efes.

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России и Украине. Юридическое объединение было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".

В 2019 году AB InBev Efes стал лидером на российском рынке пива, обогнав Carlsberg по доле рынка.

У AB InBev Efes в РФ 11 пивоваренных заводов и 3 солодовенных комплекса.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка АО "АБ ИнБев Эфес" в 2022 году выросла до 97,5 млрд рублей с 85,4 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - до 12,2 млрд рублей с 5 млрд рублей соответственно.