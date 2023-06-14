Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Путин подписал закон о переносе на год обязательной аттестации инструкторов-проводников

Путин подписал закон о переносе на год обязательной аттестации инструкторов-проводников
Фото: Николай Хижняк/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон об отсрочке обязательной аттестации инструкторов-проводников на активных туристических маршрутах на год - до 1 июля 2024 года, сообщает пресс-служба Кремля.

"Федеральным законом до 1 июля 2024 года продлевается переходный период, в течение которого экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики и инструкторы-проводники вправе осуществлять свою деятельность до прохождения ими соответствующей аттестации", - говорится в сообщении.

Продлевается также срок действия аттестатов, выданных ранее органами власти регионов, до 1 января 2025 года, если не истек срок действия, на который они были выданы.

В 2021 году был принят закон об обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Аттестация будет обязательной для работы в конкретном регионе, срок ее действия - пять лет.

Законопроект об отсрочке на год введения обязательной аттестации для гидов в Госдуму внесло Минэкономразвития.

Минэкономразвития Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"КАМАЗ" начал тестировать беспилотные грузовики на трассе М-11

В Госдуме сообщили, что находящийся в зоне СВО депутат Делимханов жив и здоров

В Госдуме сообщили, что находящийся в зоне СВО депутат Делимханов жив и здоров

Детские лагеря в Крыму из-за низкой загрузки принимают взрослых либо откладывают открытие

Детские лагеря в Крыму из-за низкой загрузки принимают взрослых либо откладывают открытие

Памфилова сообщила о пожелании четырех новых регионов провести выборы в сентябре

Памфилова сообщила о пожелании четырех новых регионов провести выборы в сентябре
ПМЭФ-2023

Сбер в 2023 году планирует увеличить ипотечный портфель на 25% против 18% в 2022 году

Сбер в 2023 году планирует увеличить ипотечный портфель на 25% против 18% в 2022 году

Бывший председатель Сибирского отделения РАН Асеев получил условный срок

Бывший председатель Сибирского отделения РАН Асеев получил условный срок

Греф заявил, что Сбербанк не будет переводить заблокированные активы на отдельное юрлицо

Греф заявил, что Сбербанк не будет переводить заблокированные активы на отдельное юрлицо

Пепел камчатского вулкана Шивелуч протянулся на десятки километров

Пепел камчатского вулкана Шивелуч протянулся на десятки километров

Греф спрогнозировал рост ВВП России примерно на 2% по итогам 2023 года

В Госдуме пообещали представить предложения по определению правового статуса ЧВК

В Госдуме пообещали представить предложения по определению правового статуса ЧВК
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });