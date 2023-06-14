Путин подписал закон о переносе на год обязательной аттестации инструкторов-проводников

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон об отсрочке обязательной аттестации инструкторов-проводников на активных туристических маршрутах на год - до 1 июля 2024 года, сообщает пресс-служба Кремля.

"Федеральным законом до 1 июля 2024 года продлевается переходный период, в течение которого экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики и инструкторы-проводники вправе осуществлять свою деятельность до прохождения ими соответствующей аттестации", - говорится в сообщении.

Продлевается также срок действия аттестатов, выданных ранее органами власти регионов, до 1 января 2025 года, если не истек срок действия, на который они были выданы.

В 2021 году был принят закон об обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Аттестация будет обязательной для работы в конкретном регионе, срок ее действия - пять лет.

Законопроект об отсрочке на год введения обязательной аттестации для гидов в Госдуму внесло Минэкономразвития.